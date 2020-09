Coronavirus, in Campania record di contagi: 243 su 3.405 tamponi. Un morto e 20 guariti (Di lunedì 21 settembre 2020) La Regione Campania ha diffuso i dati relativi all’emergenza Covid. A fronte di 3.405 tamponi effettuati, sono stati scoperti 243 nuovi casi di contagio al Coronavirus che portano a 10.503 il numero dei positivi in totale sul territorio regionale. Si sono registrate, inoltre, venti guarigioni e un decesso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 settembre 2020) La Regioneha diffuso i dati relativi all’emergenza Covid. A fronte di 3.405effettuati, sono stati scoperti 243 nuovi casi dio alche portano a 10.503 il numero dei positivi in totale sul territorio regionale. Si sono registrate, inoltre, venti guarigioni e un decesso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

