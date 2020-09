(Di lunedì 21 settembre 2020) Ha festeggiato i suoi 36 anni: il 20 settembre è stato il suoe la showgirl argentina ha voluto vicino a se sole persone che le vogliono davvero bene. La location della festa famigliare non è stata resa nota al contrario degli invitati prescelti che invece sono stati intercettati attraverso alcune foto pubblicate su Instagram d’alcuni ospiti come la mamma della showgirl. Presenti al party svoltosi durante la domenica pomeriggio in una location immersa nel verde i genitori dia cui l’argentina è decisamente molto affezionata e che hanno scelto di vivere in Italia proprio accanto ai figli. Immancabili i fratelli Jeremias e Cecilia con i rispettivi fidanzati e alcune sue amiche tra cui Patrizia Griffini con cui ...

QuotidianPost : Belen Rodriguez compleanno tra amici: chi c’era? - interebbasta : Dovevano uscire ad un appuntamento con Belen Rodriguez, si son ritrovati Ugly Betty - ilgiornale : E ora è Alessia Marcuzzi a prende la parola dopo un lungo silenzio, rivelando tutta la verità dietro il gossip con… - infoitcultura : Belen Rodriguez, compleanno in campagna con tanti amici… e la sorella Cecilia che torna a baciare Ignazi - infoitcultura : Belen Rodriguez, il nuovo fidanzato organizza una festa a sorpresa: ecco chi c'era -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha festeggiato il suo 36esimo compleanno in grande stile, e al suo party esclusivo era presente anche il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese. In occasione del suo 36esimo compleanno B ...Belen sapeva già di essere molto fortunata ma dopo la festa di compleanno che le hanno organizzato ieri famiglia ed amici non ha più dubbi e arriva il suo grazie “per tutto quest’amore” (foto e video) ...Belén ha compiuto 36 anni e, per l'occasione, ha scelto festeggiamenti in grande stile. E soprattutto in compagnia. La sua giornata è iniziata con una dolce sorpresa, un mazzo di rose che si poteva pr ...