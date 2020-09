Emilio si è arreso | lascia moglie e 2 figli | ha lottato fino all’ultimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 20 settembre 2020) Leno, un tragico incidente in scooter edperde la vita. Estenuanti tentativi di rianimazione per il 71enne vittima dell’incidente stradale.Calestani non ce l’ha fatta. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo aveva già in corso un arresto cardiaco. Un impatto troppo violento e non si esclude che Calestani avesse già perso il casco poco prima. Come da tradizione, il 71enneCalestani stava raggiungendo gli amici per la consueta partita a carte. A momento dell’incidentestava percorrendo Via XXIV Maggio a Leno, nella zona della Cascina Palazzo. A bordo del suo scooter, un Yamaha Majestic, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbalzando dalla sella e finendo in una roggia.. L’impatto sul terrapieno in cemento è stato ...