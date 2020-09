Conferenza stampa Krause: «Il primo obiettivo è evitare la retrocessione» (Di sabato 19 settembre 2020) Kyle Krause, azionista di maggioranza e presidente del Parma, ha parlato in Conferenza stampa. Le sue parole Kyle Krause, azionista di maggioranza e presidente del Parma, ha parlato in Conferenza stampa. Le sue parole riportate da TMW. PARMA – «Per me è un grande onore essere qui di fronte a voi. Essere qui è un’opportunità per combinare le mie due passioni, calcio e Italia. Avrete letto e sentito di me, sono qui per presentarmi e rispondere alle vostre domande». OBIETTIVI – «Come i tifosi sognano lo faccio anche io. La prima cosa è fare business, curarlo in un certo modo. Abbiamo fatto calcio da 25 anni, quello che voglio è portare avanti questo progetto e fare tutto ciò che è nelle nostre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Kyle, azionista di maggioranza e presidente del Parma, ha parlato in. Le sue parole Kyle, azionista di maggioranza e presidente del Parma, ha parlato in. Le sue parole riportate da TMW. PARMA – «Per me è un grande onore essere qui di fronte a voi. Essere qui è un’opportunità per combinare le mie due passioni, calcio e Italia. Avrete letto e sentito di me, sono qui per presentarmi e rispondere alle vostre domande». OBIETTIVI – «Come i tifosi sognano lo faccio anche io. La prima cosa è fare business, curarlo in un certo modo. Abbiamo fatto calcio da 25 anni, quello che voglio è portare avanti questo progetto e fare tutto ciò che è nelle nostre ...

