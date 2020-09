Festa di San Gennaro. Programma delle celebrazioni, orari e dove vederla in tv (Di venerdì 18 settembre 2020) Luminarie per le strade della città , usanze che hanno tradizioni antichissime, la messa nel Duomo di Napoli , il rito che si rinnova ogni anno con lo scioglimento del sangue del Santo nell'ampolla ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Luminarie per le strade della città , usanze che hanno tradizioni antichissime, la messa nel Duomo di Napoli , il rito che si rinnova ogni anno con lo scioglimento del sangue del Santo nell'ampolla ...

MariagladysVc : RT @smicheleinborgo: Mancano 11 giorni alla festa solenne per San Michele Arcangelo! Vi aspettiamo martedì 29 settembre alle ore 19,00 per… - BRUNAMALVOLTI : RT @FratiAssisi: Francesco, segno trasparente della bellezza dell'amore divino Festa dell'Impressione delle Stimmate di San Francesco in Po… - NaplesThe : RT @Napolikeit: Concerti, cinema, la Festa di San Gennaro ed altro con gli eventi gratuiti a #Napoli nel #weekend dal 18 al 20 settembre 20… - Yogaolic : RT @Napolikeit: Concerti, cinema, la Festa di San Gennaro ed altro con gli eventi gratuiti a #Napoli nel #weekend dal 18 al 20 settembre 20… - FilomenaGallo55 : RT @FratiAssisi: Francesco, segno trasparente della bellezza dell'amore divino Festa dell'Impressione delle Stimmate di San Francesco in Po… -