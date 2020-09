"Cosa succede se Salvini e Ceccardi vincono". Il "toscano" Friedman sputa sulla Lega | Video (Di venerdì 18 settembre 2020) Il "toscano d'adozione" Alan Friedman, in colLegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, dice la sua sulle imminenti elezioni regionali. "La Toscana - riconosce - è il test più importante di questa tornata, ma non sono del parere che il governo cadrà a causa del voto". Una professione di ottimismo che però Friedman, americano e anti.-sovranista, per sicurezza pensa bene di rafforzare manganellando per bene il centrodestra. "Vivo tra la Toscana e New York, qui c'è tensione. Ho notato che tutti i toscani sono nervosi perché questa è una roccaforte del Pd, più che l'Emilia Romagna, e se i sovranisti anti-europei e anti-immigrati vincessero qui la Toscana progressista e ben gestita forse rischierebbe un'altra sorte". L'uomo nero va ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Il "d'adozione" Alan, in colmento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, dice la sua sulle imminenti elezioni regionali. "La Toscana - riconosce - è il test più importante di questa tornata, ma non sono del parere che il governo cadrà a causa del voto". Una professione di ottimismo che però, americano e anti.-sovranista, per sicurezza pensa bene di rafforzare manganellando per bene il centrodestra. "Vivo tra la Toscana e New York, qui c'è tensione. Ho notato che tutti i toscani sono nervosi perché questa è una roccaforte del Pd, più che l'Emilia Romagna, e se i sovranisti anti-europei e anti-immigrati vincessero qui la Toscana progressista e ben gestita forse rischierebbe un'altra sorte". L'uomo nero va ...

matteosalvinimi : #Salvini: Quello delle Regioni è un voto molto concreto. Cosa succede se in Toscana vince la Lega? Sarò contento pe… - rioconcierge : RT @StartMagNews: Che cosa succede nei flussi commerciali e finanziari tra #Usa e #Cina. L'articolo di @marcoorioles - PisMilano : RT @CorriereBN: Continuare a ricevere il #5xmille? Fondamentale iscriversi al Registro unico del Terzo settore. Come? Leggete qui #onlus #a… - marymonella1 : Una donna non ti sfiora mai per distrazione. Quando succede può significare soltanto una cosa, che sei il suo unico… - Pietro01893452 : @VodafoneIT E' adesso invece la promozione che mi è stata messa e i soldi persi cosa succede -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Concorsi, cosa succede se un alto numero di aspiranti non può presentarsi alle prove perché positivo o in quarantena? Lettera Orizzonte Scuola Mihajlovic: «Milan? Speriamo di non prendere di nuovo 5 pappine»

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato della sua condizione di salute e della sfida contro il Milan ai microfoni del Tg1 Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato della sua con ...

Myriam Catania/ “Con Luca Argentero non più amici, mi ha consigliato di…” (GF Vip 5)

Myriam Catania ritiene di essere molto cambiata negli ultimi anni, soprattutto da quando è diventata mamma e ha superato i 40 anni. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5 precisa che prima era ...

Firenze, anteprima del film "Easy living", biglietti in regalo con Repubblica

Repubblica regala 100 biglietti (validi ognuno per una sola persona) per assistere all'anteprima del film "Easy living - la vita facile" di Orso e Peter Miyakawa, il 21 settembre al Cinema Spaziouno i ...

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato della sua condizione di salute e della sfida contro il Milan ai microfoni del Tg1 Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato della sua con ...Myriam Catania ritiene di essere molto cambiata negli ultimi anni, soprattutto da quando è diventata mamma e ha superato i 40 anni. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5 precisa che prima era ...Repubblica regala 100 biglietti (validi ognuno per una sola persona) per assistere all'anteprima del film "Easy living - la vita facile" di Orso e Peter Miyakawa, il 21 settembre al Cinema Spaziouno i ...