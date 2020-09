Albano Carrisi e Loredana Lecciso, i figli di lui contrari al matrimonio (Di giovedì 17 settembre 2020) Grandi manovre in quel di Cellino San Marco. Avete presente le soap più amate d’Italia (“Beautiful”, “Una vita” o II “Segreto”)? Ecco, trasferite le trame nella splendida tenuta di Cellino San Marco in Puglia e preparatevi a sognare con nuovi e ritrovati amori, matrimoni imminenti o presunti tali, trasferimenti inaspettati e vecchi ricordi che ricordi che riaffiorano e hanno tutto sapore della “nostalgia canaglia”, citando la famosissima canzone di Al Bano e Romina Power. Nel valzer delle coppie, stavolta è Loredana Lecciso a svettare e festeggiare, perché il cantante più amato d’Italia ha scelto la bionda showgirl per passare il resto dei suoi giorni ricominciare da capo, o almeno ci riprova, per il bene dei suoi figli più piccoli ... Leggi su aciclico (Di giovedì 17 settembre 2020) Grandi manovre in quel di Cellino San Marco. Avete presente le soap più amate d’Italia (“Beautiful”, “Una vita” o II “Segreto”)? Ecco, trasferite le trame nella splendida tenuta di Cellino San Marco in Puglia e preparatevi a sognare con nuovi e ritrovati amori, matrimoni imminenti o presunti tali, trasferimenti inaspettati e vecchi ricordi che ricordi che riaffiorano e hanno tutto sapore della “nostalgia canaglia”, citando la famosissima canzone di Al Bano e Romina Power. Nel valzer delle coppie, stavolta èa svettare e festeggiare, perché il cantante più amato d’Italia ha scelto la bionda showgirl per passare il resto dei suoi giorni ricominciare da capo, o almeno ci riprova, per il bene dei suoipiù piccoli ...

