Albano Carrisi assalito dagli insulti sui social: “Con 1470 euro non riesco a vivere…” (Di giovedì 17 settembre 2020) Albano Carrisi conferma nuovamente il suo pensiero in merito alla sua pensione e spiega quanto insulti ha ricevuto negli ultimi mesi. Quali sono state le sue parole? Il cantante di Cellino San Marco continua a ricevere tantissimi insulti dopo le sue dichiarazioni dello scorso maggio nel quale, aveva affermato di non riuscire a vivere con … L'articolo Albano Carrisi assalito dagli insulti sui social: “Con 1470 euro non riesco a vivere…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020)conferma nuovamente il suo pensiero in merito alla sua pensione e spiega quantoha ricevuto negli ultimi mesi. Quali sono state le sue parole? Il cantante di Cellino San Marco continua a ricevere tantissimidopo le sue dichiarazioni dello scorso maggio nel quale, aveva affermato di non riuscire a vivere con … L'articolosui: “Connona vivere…” proviene da www.meteoweek.com.

