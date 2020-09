Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTOSULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO AEREO NELLA GIORNATA DI OGGI VOLI A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE ENAC DURANTE LO SCIOPERO VI SONO DELLE FASCE DI TUTELA NELLE QUALI I VOLI DEVONO ESSERE EFFETTUATI, LA SECONDA FASCIA TERMINERA’ ALLE ORE 21.00 DI QUESTA SERA TUTTE LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE DEL PROPRIO VOLO POSSONO ESSERE RICHIESTE ALLA COMPAGNIA AEREA DI RIFERIMENTO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO E’ ARRIVATO SUI BINARI DELIL SECONDO ...