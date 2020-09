Grande Fratello Vip, "perché dare una possibilità a Flavia Vento?": la cannonata di Angelo Sanzio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Prima l'uscita, improvvisa, di Flavia Vento dalla casa del Grande Fratello Vip. Poi il suo mea culpa. Inutile. Quelle lacrime di coccodrillo hanno scatenato l'ira della Rete. Anche Angelo Sanzio, ex gieffino, si è scagliato contro la Vento a causa dell'addio al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. “Deve dire grazie alla produzione che le ha dato questa possibilità. Ha dato buca, come accaduto già in altri reality. Mi chiedo: come mai a lei questa opportunità e non ad altre persone che magari farebbero farete false per essere al Grande Fratello vip?”, tuona Sanzio. Ora l'ex gieffino svela di essere stato in crisi nella casa, ma di non aver mollato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Prima l'uscita, improvvisa, didalla casa delVip. Poi il suo mea culpa. Inutile. Quelle lacrime di coccodrillo hanno scatenato l'ira della Rete. Anche, ex gieffino, si è scagliato contro laa causa dell'addio al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. “Deve dire grazie alla produzione che le ha dato questa;. Ha dato buca, come accaduto già in altri reality. Mi chiedo: come mai a lei questa opportunità e non ad altre persone che magari farebbero farete false per essere alvip?”, tuona. Ora l'ex gieffino svela di essere stato in crisi nella casa, ma di non aver mollato. ...

