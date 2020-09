Festival: 'Spiegamelo!', a Salsomaggiore parola d'ordine divulgazione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Labitalia) - Si chiama 'Spiegamelo!' e ha tutte le carte in regola per essere il Festival culturale più nuovo d'Italia. La prima edizione della manifestazione, infatti, bandisce il 'già visto' e il 'già sentito'. E non potrebbe essere altrimenti, visto che tutto ruota attorno alla divulgazione: scambio continuo di conoscenze, esperienze e punti di vista per generare approcci differenti. Con ospiti di età media poco al di sopra dei 40 anni, questa prima edizione ha il merito di offrire al suo pubblico un ventaglio di posizioni inedite. Appuntamento, quindi, a Salsomaggiore dal 24 al 27 settembre, per la prima edizione del Festival della divulgazione, un fine settimana lungo con incontri, laboratori e workshop. L'evento - sostenuto dal Comune di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Labitalia) - Si chiama '' e ha tutte le carte in regola per essere ilculturale più nuovo d'Italia. La prima edizione della manifestazione, infatti, bandisce il 'già visto' e il 'già sentito'. E non potrebbe essere altrimenti, visto che tutto ruota attorno alla: scambio continuo di conoscenze, esperienze e punti di vista per generare approcci differenti. Con ospiti di età media poco al di sopra dei 40 anni, questa prima edizione ha il merito di offrire al suo pubblico un ventaglio di posizioni inedite. Appuntamento, quindi, adal 24 al 27 settembre, per la prima edizione deldella, un fine settimana lungo con incontri, laboratori e workshop. L'evento - sostenuto dal Comune di ...

Sissi10514008 : RT @JacopoVeneziani: Il 25 settembre, alle ore 21, sarò a @comunesalso per « Spiegamelo! », festival della divulgazione di @parma2020off .… - EleonoraImpero3 : RT @JacopoVeneziani: Il 25 settembre, alle ore 21, sarò a @comunesalso per « Spiegamelo! », festival della divulgazione di @parma2020off .… - susanna53375479 : RT @JacopoVeneziani: Il 25 settembre, alle ore 21, sarò a @comunesalso per « Spiegamelo! », festival della divulgazione di @parma2020off .… - AnonimoQuadraro : Dal 24 al 27 settembre a Salsomaggiore Terme c’è Spiegamelo! Festival della divulgazione. Io sono uno dei curatori.… - Affaritaliani : SPIEGAMELO! Il Festival culturale più... 'nuovo' d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Spiegamelo Festival: 'Spiegamelo!', a Salsomaggiore parola d'ordine divulgazione Il Tempo Festival: 'Spiegamelo!', a Salsomaggiore parola d'ordine divulgazione

Roma, 16 set. (Labitalia) - Si chiama 'Spiegamelo!' e ha tutte le carte in regola per essere il festival culturale più nuovo d'Italia. La prima edizione della manifestazione, infatti, bandisce il 'già ...

SPIEGAMELO! Il Festival culturale più... 'nuovo' d'Italia

SPIEGAMELO! ha tutte le carte in regola per essere il festival culturale più nuovo d’Italia. La prima edizione della manifestazione di Salsomaggiore, infatti, bandisce il “già visto” e il “già sentito ...

Roma, 16 set. (Labitalia) - Si chiama 'Spiegamelo!' e ha tutte le carte in regola per essere il festival culturale più nuovo d'Italia. La prima edizione della manifestazione, infatti, bandisce il 'già ...SPIEGAMELO! ha tutte le carte in regola per essere il festival culturale più nuovo d’Italia. La prima edizione della manifestazione di Salsomaggiore, infatti, bandisce il “già visto” e il “già sentito ...