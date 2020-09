Coronavirus | Menarini lancia il test in 12 minuti con indicazione della carica virale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il nuovodi A.Diagnostics per la ricerca dell’antigene è in grado non solo di individuare, in soli 12, se un paziente è positivo al COVID-19, ma anche di dare un’sulla sua, così da identificare subito i pazienti maggiormente infettivi e più a rischio

Capire in 12 minuti se si è positivi al coronavirus e contestualmente ... È quanto in grado di fare il nuovo test di Menarini Diagnostics per la ricerca dell'antigene.E' in grado di individuare in 12 minuti se un soggetto è positivo ma anche di evidenziare se ha sviluppato gli anticorpi al SarsCov2 e di dare un'indicazione sulla sua carica virale, così da identific ...