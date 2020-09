Come funziona il primo contratto per i rider delle app di food delivery (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un fattorino di Glovo (Carol Smiljan/NurPhoto)Il neonato contratto nazionale dei rider giunge Come un fulmine al ciel sereno nel mezzo della trattativa appena ripartita per inquadrare il lavoro dei fattorini delle piattaforme di food delivery. La loro associazione, Assodelivery, di cui fanno parte Deliveroo, Glovo, Just Eat, Uber Eats e Social food, e il sindacato Ugl hanno raggiunto un’intesa per inquadrare i pony express che consegnano il cibo a domicilio. È la prima siglata in Europa dalle piattaforme. L’iniziativa brucia sul tempo le negoziazioni che all’inizio di agosto il ministero del Lavoro ha riaperto per giungere a un contratto nazionale entro la fine di ottobre, Come recita il ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un fattorino di Glovo (Carol Smiljan/NurPhoto)Il neonatonazionale deigiungeun fulmine al ciel sereno nel mezzo della trattativa appena ripartita per inquadrare il lavoro dei fattorinipiattaforme di. La loro associazione, Asso, di cui fanno parte Deliveroo, Glovo, Just Eat, Uber Eats e Social, e il sindacato Ugl hanno raggiunto un’intesa per inquadrare i pony express che consegnano il cibo a domicilio. È la prima siglata in Europa dalle piattaforme. L’iniziativa brucia sul tempo le negoziazioni che all’inizio di agosto il ministero del Lavoro ha riaperto per giungere a unnazionale entro la fine di ottobre,recita il ...

