“Basta odio online” | Kim Kardashian “congela” i profili social per protestare contro Marc Zuckerberg

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Kime altre celebrità congelano iper un giorno perMarkBastain rete, stop alla disinformazione e alle fake news: “Sono un pericolo per la democrazia!”. È il messaggio che KimWest ha diffuso sui suoi– su cui vanta decine di milioni di follower – annunciando di voler “congelare” il suo profilo per un giorno. L’iniziativa è stata lanciata in segno di protestadi Mark, che permettono che vengano diffusi contenuti che istigano all’, e ha coinvolto molte altre celebrità, che hanno tutte ...