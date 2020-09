Lutto nel mondo del cinema: la Star è stata trovata morta a soli 24 anni nella sua abitazione (Di martedì 15 settembre 2020) Una giovane di ventiquattro anni che aveva lavorato come pornoStar e che di recente aveva detto addio al mondo dei film a luci rosse, è stata trovata morta nella sua abitazione. La giovane donna, originaria di Dallas, in Texas, è stata trovata senza vita in casa il 12 settembre scorso. Sarebbe morta nel sonno, ma la causa del decesso è ancora sconosciuta. A dar notizia della morte di Zoe è stato il fidanzato Jay Campbell, secondo cui finalmente per la giovane donna le cose stavano andando bene. L’attrice aveva infatti deciso di voltare pagina e iniziare una nuova vita con la famiglia. “Stava andando alla grande. Sembrava davvero felice per ... Leggi su howtodofor (Di martedì 15 settembre 2020) Una giovane di ventiquattroche aveva lavorato come pornoe che di recente aveva detto addio aldei film a luci rosse, èsua. La giovane donna, originaria di Dallas, in Texas, èsenza vita in casa il 12 settembre scorso. Sarebbenel sonno, ma la causa del decesso è ancora sconosciuta. A dar notizia della morte di Zoe è stato il fidanzato Jay Campbell, secondo cui finalmente per la giovane donna le cose stavano andando bene. L’attrice aveva infatti deciso di voltare pagina e iniziare una nuova vita con la famiglia. “Stava andando alla grande. Sembrava davvero felice per ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel mondo della ceramica: è morto Giuseppe Mussini modenaindiretta.it Addio a Nichi D'Amico, "padre" del Sardinia Radio Telescope

Lutto nel mondo dell'astrofisica. E' morto all'età di 67 anni Nicolò (Nichi) D'Amico, studioso dei fenomeni più violenti dell'universo e "papà" del radiotelescopio italiano Sardinia Radio Telescope (S ...

Prete ucciso a coltellate da un immigrato in centro a Como: don Malgesini aveva 51 anni

Prete ucciso a coltellate da un immigrato a Como. Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato ammazzato alle 7 in piazza San Rocco, in centro. A impugnare il coltello da cucina, poi abbandonato a fianco d ...

Como: lutto cittadino per don Malgesini nel giorno dei funerali

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Il lutto cittadino per don Roberto Malgesini, ucciso questa mattina, sarà nel giorno delle esequie. Lo fa sapere il Comune di Como con una nota.

