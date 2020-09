Immigrato irregolare con precedenti Andava rimpatriato Ecco chi è il tunisino che ha ucciso don Roberto

(Di martedì 15 settembre 2020) Lo chiamavano il prete degli ultimi. A uccidere a coltellate DonMalgesini, 51 anni, una vita al fianco dei più bisognosi, è stato un. Conper rapina e furto. Non è ancora chiaro il motivo che avrebbe spinto il clandestino, reo confesso, ad aggredire il parroco di Como fino ad ammazzarlo. E poi abbandonarlo esanime. Chi è ilche hadonL’uomo, 53 anni, si è poi costituito davanti ai carabinieri. Il suo non è un curriculum senza macchia.in Italia con gravipenali dal 2007. Tra cui maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, furto e rapina. Gli era stato revocato il permesso di ...

ladyonorato : Un sacerdote dedito all’aiuto degli ultimi, ucciso a coltellate da un immigrato irregolare tunisino mai espulso. E… - Il_Populista_ : RT @GiorgiaMeloni: Scioccata dall'omicidio di #DonRobertoMalgesini, il “Prete degli ultimi”. Condoglianze alla famiglia e alla Chiesa local… - nicolacarmosino : RT @francescatotolo: Quindi alla fine la colpa è dell’odio (ovviamente dei fascisti), non dell’assassino immigrato tunisino irregolare, sen… - buronjek : RT @GiorgiaMeloni: Scioccata dall'omicidio di #DonRobertoMalgesini, il “Prete degli ultimi”. Condoglianze alla famiglia e alla Chiesa local… - Sabrina67408695 : RT @GiorgiaMeloni: Scioccata dall'omicidio di #DonRobertoMalgesini, il “Prete degli ultimi”. Condoglianze alla famiglia e alla Chiesa local… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrato irregolare

Corriere di Como

La Panda grigia con il necessario per servire le prime colazioni ai senza tetto è ancora lì ferma, sotto casa. Il lavoro di don Roberto Malgesini, 51 anni, valtellinese di ...Primo messaggio sull’uccisione di don Roberto Malgesini, da parte di Matteo Salvini. Il leader della Lega invoca una preghiera per il sacerdote: «Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Com ...La scorsa settimana Matteo Salvini ha tenuto il proprio comizio a Napoli, davanti ad una platea di seguaci partenopei, che, sicuramente, ne condividono le idee e che voteranno il suo partito. Il tema ...