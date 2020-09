Eto’o nell’occhio del ciclone | non paga gli alimenti e rischia il carcere

Leggi su sportface

(Di martedì 15 settembre 2020) Samuel Eto’o è al centro di unmediatico che lo riguarda, in quanto sembra che possare ilper essersi rifiutato dire glial figlio Etienne, dopo la separazione della moglie. L’ex attaccante di Barcellona e Inter sarebbe colpevole di non aver saldato ben 20.000 euro per mantenere il ragazzo, come riportato dal quotidiano iberico AS, e dovrà affrontare una causa ai suoi danni a Palma di Maiorca. L’accusa proviene dalla moglie dell’ex calciatore camerunense, il quale potrebbe essere incarcerato qualora rientri in territorio spagnolo, considerando la doppia nazionalità e la legge iberica. Fastidiosi guai per Eto’o, il quale non ha però rilasciato dichiarazioni in merito, anche se il suo silenzio sembra poter ...