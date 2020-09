Materdei, residenti-fotografi contro la movida. E scattano i controlli (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo mesi di denunce arrivano i controlli nel quartiere Materdei a Napoli, ed i cittadini fotografano il blitz anti-movida richiesto da tempo. “Finalmente un intervento programmato nella fascia oraria giusta” raccontano oggi i residenti del Rione napoletano. Ormai da anni, a quanto spiegano dal Comitato Cittadino, l’area pedonale di piazza Scipione Ammirato, quella adiacente alla stazione metropolitana della Linea 1, è preda dell’invasione di numerosi giovanissimi che, nella notte, sfrecciano su di essa con i loro motorini e più di una volta non si è sfiorato il peggio. Una foto scattata da un residente Il tutto corredato da schiamazzi notturni che i residenti denunciano da mesi. Ieri però alle denunce ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo mesi di denunce arrivano illi nel quartierea Napoli, ed i cittadini fotografano il blitz anti-richiesto da tempo. “Finalmente un intervento programmato nella fascia oraria giusta” raccontano oggi idel Rione napoletano. Ormai da anni, a quanto spiegano dal Comitato Cittadino, l’area pedonale di piazza Scipione Ammirato, quella adiacente alla stazione metropolitana della Linea 1, è preda dell’invasione di numerosi giovanissimi che, nella notte, sfrecciano su di essa con i loro motorini e più di una volta non si è sfiorato il peggio. Una foto scattata da un residente Il tutto corredato da schiamazzi notturni che idenunciano da mesi. Ieri però alle denunce ...

