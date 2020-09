Il sessismo inizia dal linguaggio | i condizionamenti si imparano da piccolissimi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Il sesso è anche una questione pubblica e come tale va affrontata. Altrimenti non scardineremo mai il tabù che ancora resiste”, dirà a un certo punto dell’intervista Lorenzo Gasparrini. Si parla di identità di genere, sessuofobia e omofobia, di come “ancora in questo Paese non ci si rende conto di quantiinerenti la nostra identità di genere abbiamo subito e trasmettiamo con i nostri gesti, con il, rendendoli “normali”. E invece non lo sono, sono sessisti”.Quarantotto anni, filosofo, in passato docente associato alla “Sapienza” di Roma e in altre università del centro Italia, oggi conduce seminari, workshop e laboratori in atenei e aziende, centri sociali e scuole dedicati agli studi di genere, per ragionare attorno “alla ...