Campania, a rischio apertura delle scuole il 24 settembre. De Luca: “Mancano banchi e docenti” (Di domenica 13 settembre 2020) L’apertura delle scuole il 24 settembre non è una certezza in Campania. Lo ha spiegato ieri il governatore Vincenzo De Luca che ha espresso le sue perplessità in merito alla data comunicata due settimane fa. De Luca: dubbi sull’apertura delle scuole il 24 settembre “Oggi no. Il 24 settembre non so”, ha dichiarato ai giornalisti … L'articolo Campania, a rischio apertura delle scuole il 24 settembre. De Luca: “Mancano banchi e docenti” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 13 settembre 2020) L’il 24non è una certezza in. Lo ha spiegato ieri il governatore Vincenzo Deche ha espresso le sue perplessità in merito alla data comunicata due settimane fa. De: dubbi sull’il 24“Oggi no. Il 24non so”, ha dichiarato ai giornalisti … L'articolo, ail 24. De: “Mancanoe docenti” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

salernonotizie : Scuola: riapertura a rischio in Campania. Nuovo slittamento? - infoitinterno : Scuola: riapertura a rischio in Campania. Nuovo slittamento? - Firevin89 : Scuola: riapertura a rischio in Campania. Nuovo slittamento? ? - infocampania : REGIONE - PALOMBELLA (UILM): SICUREZZA LAVORATORI E IMPIANTI A RISCHIO, COSA ASPETTA GOVERNO PER INTERVENIRE?… - Busitaliacamp : Conferma misure di contenimento e prevenzione del rischio sanitario vigenti alle fermate, all’ingresso e a bordo bus -