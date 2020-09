Cesare Battisti sarà trasferito, Dap respinge la richiesta della difesa (Di sabato 12 settembre 2020) Cesare Battisti , terrorista dei Pac condannato all'ergastolo per quattro omicidi e altri gravi reati, sarà trasferito dal carcere sardo di Oristano a quello calabrese di Rossano , dove sarà recluso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 settembre 2020), terrorista dei Pac condannato all'ergastolo per quattro omicidi e altri gravi reati, saràdal carcere sardo di Oristano a quello calabrese di Rossano , dove sarà recluso ...

