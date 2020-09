Liliana Fiorelli: «Non è un male potersi sentire belle» (Di venerdì 11 settembre 2020) Sembra una leggenda, eppure è successo davvero che qualcuno dicesse a Liliana Fiorelli che le ragazze belle non fanno ridere: «Una sorta di body shaming al contrario, che anima un dibattito molto interessante. Penso che sia necessario, invece, poter essere quello che siamo: svampite, eccentriche, sopra le righe, vulnerabili» spiega al telefono Liliana dalla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, dove partecipa nella sezione Orizzonti con il film I predatori, che segna il debutto alla regia di Pietro Castellitto. Nella pellicola, incentrata sul contrasto tra due famiglie che non potrebbero essere più diverse, Liliana interpreta Paola, «un personaggio molto attuale e sanguigno, una femmina alfa rispetto al marito», ennesima trasformazione di un’artista che nella sua vita si è destreggiata nelle sfide più impensabili, da imitatrice di successo ad attrice al cinema fino a cantante con il singolo Giorno Zero, uscito poco dopo il lockdown. Leggi su vanityfair

