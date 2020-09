Il governo potrebbe ridurre la quarantena a 10 giorni (Di venerdì 11 settembre 2020) Il governo sta valutando di ridurre i giorni di quarantena da 14 a 10 per chi è stato in contatto con una persona positiva. Per il momento è solo un’ipotesi ma ha iniziato a circolare, sebbene ancora in maniera del tutto riservata, come spiega Repubblica. Leggi su vanityfair

Crisi di Moria, il governo potrebbe accettare di accogliere alcuni rifugiati +31mag.nl L'ira della Lega dopo gli arresti: giustizia a orologeria poco prima del voto

Una bomba in casa del Carroccio a dieci giorni dal voto alle regionali del 20 e 21 settembre. Proprio adesso che la Lega e tutto il centrodestra stanno macinando consensi in una Regione come la Toscan ...

Bonaccini: “Sul Mes dichiarazioni surreali. Basta col Niet dei Cinque stelle”

Il governatore dell’Emilia-Romagna: occasione unica, i grillini si assumano la responsabilità in Aula. Sulle elezioni. Si vince dove c’è un progetto serio. In Toscana ci sono le condizioni per l’affer ...

