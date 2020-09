Convocati Napoli, i 25 di Gattuso contro il Pescara: assente Milik (Di venerdì 11 settembre 2020) , calcio di inizio alle ore 18.00 al San Paolo Il Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei Convocati che questa sera alle ore 18.00 affronterà il Pescara in amichevole. Gattuso ha convocato ben 25 elementi, ma nella lista degli attaccanti non c’è Milik: il polacco, infatti, non sarà presente nel test match di questa sera. Questioni di mercato o semplice turnover per preparare al meglio la stagione? I dubbi sono più che leciti. 📃 I Convocati di #NapoliPescara 👉 https://t.co/8usfdYrVJP 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1yM6JCfwvu — Official SSC Napoli (@sscNapoli) September 11, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliPescara ?? - Lucia4_Camila : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliPescara ?? - calciomercatoit : ?? #Napoli, confermata anticipazione - MauroDs87 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliPescara ?? - LuigiBevilacq17 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliPescara ?? -