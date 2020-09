Julie and the Phantoms arriva su Netflix: trama e cast (Di giovedì 10 settembre 2020) Su Netflix arriva una nuova serie originale il 10 settembre 2020 e s’intitola Julie and the Phanthoms. Di genere musicale, la serie tv è un’idea di Kenny Ortega e la prima stagione è composta da nove episodi (della durata di 30 minuti ciascuno), distribuiti tutti insieme sulla piattaforma del colosso streaming dal 10 settembre. Siccome è la prima stagione, Netflix attenderà un po’ di tempo prima di annunciare una seconda stagione o di mettere uno stop definitivo. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast. Julie and the Phantoms, la trama Julie è un’adolescente che riesce ad affrontare il suo periodo “no” ritrovando la passione per la ... Leggi su tpi

rapplerdotcom : Cassandra and Robert Angelo are proud. ?? - TVSERIESMOVIES3 : ?? Gioca ora: Julie and the Phantoms Stagione 1 Episodio 1 in linea ?????? Link ?? - TVSERIESMOVIES3 : ?? Gioca ora: Julie and the Phantoms Stagione 1 Episodio 1 in linea ?????? Link ?? - TwitGinger : Dal 10 Settembre arriva su @NetflixIT #JulieAndThePhantoms e vi assicuriamo che è da non perdere! Ecco un'anticipaz… - ShowsPopular : ?? Gioca ora: 'Julie and the Phantoms (US)' Stagione 1 Episodio 1 ~ Online Link ?? -