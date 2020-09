Blitz notturno all'ex Zuffo, trovati in roulotte con soldi cinesi e attrezzi da scasso: arrestati (Di giovedì 10 settembre 2020) I soldi e gli oggetti sequestrati dalla Squadra Mobile Divieto di tornare a Trento per due giovani donne ritenute soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, perché più volte arrestate e denunciate ... Leggi su trentotoday

MaurizioFuochi : RT @Pinobrigantedel: Blitz notturno all'ex Zuffo, trovati in roulotte con soldi cinesi e attrezzi da scasso: arrestati - Pinobrigantedel : Blitz notturno all'ex Zuffo, trovati in roulotte con soldi cinesi e attrezzi da scasso: arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz notturno Blitz notturno all'ex Zuffo, trovati in roulotte con soldi cinesi e attrezzi da scasso: arrestati TrentoToday Stop gare notturne in moto a Battipaglia: 9 giovani multati, 3 mezzi sequestrati

Un duro colpo alle gare fuorilegge di moto che si svolgono di notte in alcune strade di Battipaglia. Ad infliggerlo sono stati carabinieri e poliziotti nel corso di un blitz compiuto l’altra notte lu ...

Avventura in notturna BioBlitz fa scoprire la salamandra nera

Sabato 12 settembre per gli appassionati della natura in programma c’è l’avventura in notturna di BioBlitz dedicata alla salamandra nera frequentatrice dei pascoli alpini. Relatore d’eccezione il dott ...

Un duro colpo alle gare fuorilegge di moto che si svolgono di notte in alcune strade di Battipaglia. Ad infliggerlo sono stati carabinieri e poliziotti nel corso di un blitz compiuto l’altra notte lu ...Sabato 12 settembre per gli appassionati della natura in programma c’è l’avventura in notturna di BioBlitz dedicata alla salamandra nera frequentatrice dei pascoli alpini. Relatore d’eccezione il dott ...