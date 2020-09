Loredana Favoloso a Pomeriggio 5 la sua frase contro la Michelazzo spiazza tutti (Di mercoledì 9 settembre 2020) A “Pomeriggio 5” si è trattato il tema del “body shaming”, in studio la D’Urso aveva Loredana Favoloso e in collegamento da casa c’era Simona Izzo e Eliana Michelazzo. Barbara D’Urso parla degli insulti social ricevuti da Eliana Michelazzo per aver “photoshoppato” una foto del suo lato B su “Instagram”. Sui social poi sarebbe stata diffusa uno scatto fake in cui le forme della Michelazzo sarebbero state appensantite. «Non accetto completamente il mio corpo – ammette Eliana Michelazzo – ma la foto che gira sui social è falsa». A quel punto l’intervento choc di Loredana Favoloso: «Ho dieci anni più di te e non sono ... Leggi su musicaetesti.myblog

jackyll92 : Marì, quand’è che inviti Loredana Favoloso a fare una sfilata nel nuovo studio che gode di una passerella chilometr… - zazoomblog : Barbara DUrso lite in diretta a Pomeriggio 5. La frase choc di Loredana Favoloso spiazza tutti - #Barbara #DUrso… - Lifeiscoolf : RT @salvatrash1: LOREDANA FAVOLOSO CHE STA PER SFILARE DI NUOVO DOPO 3 MESI IMPAZZISCO #Pomeriggio5 - salvatrash1 : LOREDANA FAVOLOSO CHE STA PER SFILARE DI NUOVO DOPO 3 MESI IMPAZZISCO #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Favoloso Bodyshaming, Loredana Fiorentino contro Eliana Michelazzo Mediaset Play Barbara D’Urso, lite in diretta a Pomeriggio 5: Loredana Favoloso spiazza tutti con una frase choc

Dopo una lunga pausa estiva Barbara D’Urso è tornata con la messa in onda di Pomeriggio 5. Pronta ad informare e ad intrattenere il suo pubblico come solo lei sa fare, le prime due puntate hanno risco ...

Pomeriggio 5, Loredana Fiorentino chiarisce: “A Eliana non ho detto così”

Ieri è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5. E nella seconda parte c’era anche Eliana Michelazzo come ospite, la quale ha parlato sia della sua positività al covid – ...

Dopo una lunga pausa estiva Barbara D’Urso è tornata con la messa in onda di Pomeriggio 5. Pronta ad informare e ad intrattenere il suo pubblico come solo lei sa fare, le prime due puntate hanno risco ...Ieri è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5. E nella seconda parte c’era anche Eliana Michelazzo come ospite, la quale ha parlato sia della sua positività al covid – ...