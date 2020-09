Colombo: «Sentiamo che sarà una stagione piena di soddisfazioni» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lorenzo Colombo ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della gara vinta per 5-1 dai rossoneri contro il Vicenza in amichevole Intervistato da Milan TV, Lorenzo Colombo, attaccante del Milan andato in gol pure questo pomeriggio a Milanello contro il Vicenza, ha così parlato: «Sicuramente felice però è solo l’inizio. Bisogna lavorare moltissimo perché davanti c’è una stagione lunga, occorre fare sempre molto meglio. La squadra sta bene, stiamo mettendo tutti minuti nelle gambe, siamo convinti che possa essere una stagione molto bella e soddisfacente. Siamo pronti. Ci stiamo trovando bene noi giovani perché giochiamo con giocatori molto forti capaci di farci sentire parte del gruppo anche fuori dal campo. Zlatan è un grande esempio ... Leggi su calcionews24

ILSERAFO : RT @la_rossonera: Colombo: «Sentiamo che sarà una stagione piena di soddisfazioni» - la_rossonera : Colombo: «Sentiamo che sarà una stagione piena di soddisfazioni» -

Ultime Notizie dalla rete : Colombo Sentiamo Colombo: «Sentiamo che sarà una stagione piena di soddisfazioni» Calcio News 24 Tony e Tina Colombo, scorpacciata di sushi: "Per voi, lupacchiotti"

Deve piacere molto il sushi in casa Colombo, a giudicare dalle proporzioni dell'enorme tavola imbandita mostrata su Instagram dal cantante neomelodico siculo-partenopeo Tony Colombo. Per la cena la co ...

Il Pd decide per il Sì. Ma mezzo partito nicchia

di Ettore Maria Colombo La Direzione del Pd che decide il via libera (non unanime) del partito al Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari va via così liscia ("moscia" dicono i crit ...

Deve piacere molto il sushi in casa Colombo, a giudicare dalle proporzioni dell'enorme tavola imbandita mostrata su Instagram dal cantante neomelodico siculo-partenopeo Tony Colombo. Per la cena la co ...di Ettore Maria Colombo La Direzione del Pd che decide il via libera (non unanime) del partito al Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari va via così liscia ("moscia" dicono i crit ...