Secondo tampone negativo, da domani Mihajlovic torna con la squadra (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Bologna, tramite i propri canali ufficiali, ha da poco diramato la notizia che Sinisa Mihajlovic, a seguito della negatività del Secondo tampone, da domani tornerà ad allenare la propria squadra in prima persona. Di seguito il comunicato degli emiliani: Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra. Mihajlovic da domani di nuovo con la squadra Il ... Leggi su alfredopedulla

ROVIGO - 4 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 589 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia). Due donne di Rovigo di 55 e 22 anni erano g ...

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato negativo a due tamponi per il Coronavirus. Il tecnico era risultato positivo il 23 agosto dopo le vacanze trascorse in Sardegna ed era stato cost ...

