Mihajlovic guarito dal Coronavirus: può tornare ad allenare il Bologna (Di lunedì 7 settembre 2020) L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato negativo a due tamponi per il Coronavirus . Il tecnico, dunque, può riprendere la sua regolare attività e domani sarà al centro tecnico di ... Leggi su corrieredellosport

HuffPostItalia : Secondo tampone negativo, Sinisa Mihajlovic è guarito - capuanogio : #Mihajlovic è risultato negativo anche al secondo tampone #Covid19 e quindi è ufficialmente guarito e potrà riprend… - Corriere : Covid, Mihajlovic guarito: il secondo tampone è negativo - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Bologna, #Mihajlovic è guarito dal #Coronavirus: domani torna in campo - Corriere : Covid, Mihajlovic guarito: il secondo tampone è negativo -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic guarito

Doppio tampone negativo per Sinisa Mihajlovic. L'allenatore del Bologna, dopo aver sconfitto la leucemia, ha sconfitto anche il coronavirus. E' guarito e può riprendere la sua attività, tornare a fare ...Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Lo ...