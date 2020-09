Maltempo, forti temporali da Nord a Sud: maestosa Shelf Cloud in Puglia, acquazzoni in Sicilia, tempeste di acqua e fulmini in Emilia Romagna [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) La seconda settimana di Settembre è iniziata oggi in Italia con un lunedì di forte Maltempo, diffuso dal Nord al Sud: soltanto le Regioni del Centro sono state risparmiate dai fenomeni più estremi e, anzi, ha fatto anche caldo con temperature massime di +32°C a Latina, +31°C a Firenze, Guidonia e Frosinone e +30°C a Roma. La giornata era iniziata con i temporali-bomba di Genova e Venezia, ampiamente documentati in appositi articoli con FOTOgallery impressionanti: Maltempo, furioso temporale nella notte a Genova: enorme tornado al porto tra le saette FOTO e VIDEO Maltempo Venezia, se l’acqua alta arriva dal… cielo! Temporale-bomba all’alba, 95mm di pioggia e grandine FOTO e ... Leggi su meteoweb.eu

