Vanessa Incontrada e Carlo Conti, lei “trattata come un oggettino”, lui prima donna: «Pallone gonfiato» (Di domenica 6 settembre 2020) Ha infiammato il pubblico (social e non) la conduzione dei Seat Music Awards affidata a Vanessa Incontrada e Carlo Conti: in diretta dall’arena di Verona, i due presentatori si sono avvicendati sul palco per la seconda serata dell’appuntamento riservato alla musica. Lo scopo, una raccolta in favore del fondo Covid-19- Sosteniamo la musica di supporto a musicisti e professionisti del settore in crisi in questo momento. Dopo il grande successo della prima ‘puntata’ che ha fatto un pieno di oltre 4 milioni di spettatori e uno share del 22.2%, ecco annunciata sul social della Incontrada la seconda serata. Leggi anche >> Barbara D’Urso video esordi, Techetecheté sbanca, lei non apprezza: «Nemmeno oscurare» Vanessa ... Leggi su urbanpost

GaetanoBellino : RT @HuffPostItalia: 'Vogliamo Vanessa Incontrada a Sanremo. Recita, canta, balla. È meravigliosa' - ginugiola : RT @HuffPostItalia: 'Vogliamo Vanessa Incontrada a Sanremo. Recita, canta, balla. È meravigliosa' - giulio_galli : RT @HuffPostItalia: 'Vogliamo Vanessa Incontrada a Sanremo. Recita, canta, balla. È meravigliosa' - HuffPostItalia : 'Vogliamo Vanessa Incontrada a Sanremo. Recita, canta, balla. È meravigliosa' - RossannaDegan21 : #SeatMusicAward20ottima conduzione di Carlo Conti, il presentatore, e Vanessa Incontrada. Bravi!!! -