Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020 Bilancia: stelle interessanti, è tempo di recupero (Di domenica 6 settembre 2020) Che mese sarà questo di ottobre 2020 per tutti i nati sotto il segno della Bilancia? A svelarcelo è come al solito l’Oroscopo di Paolo Fox che spiega come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, ci sarà un buon recupero e le storie d’amore più stabili avranno sicuramente un buon ottobre. Nel lavoro, le energie saranno particolarmente interessanti e forti anche se non è da escludere qualche momento di fatica. Ci sarà un ottimo recupero anche per quanto riguarda la salute ma bisognerà stare attenti ad alcuni giorni più difficili. Ma andiamo adesso a vedere che cosa dice, nel dettaglio, ... Leggi su ultimenotizieflash

