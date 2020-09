Furti seriali negli Shop24, almeno 6 colpi a segno dalla Puglia al nord Italia: acciuffata coppietta foggiana (Di domenica 6 settembre 2020) I due, come riporta GenovaToday.it , avevano preso di mira uno Shop24 di via Gramsci, dove poco dopo le 17 hanno manomesso un distributore, danneggiandolo; sorpresi da alcuni clienti si sono ... Leggi su foggiatoday

genovatoday : Furti seriali negli shop24: arrestata coppia di giovanissimi -

Ultime Notizie dalla rete : Furti seriali

GenovaToday

A Genova commerciante riconosce i ladri seriali grazie alla Chat Negozianti. Sono di Foggia i due taccheggiatori seriali, lui ha 21 anni e lei 17 anni, hanno commesso furti in tutta Italia per mantene ...Ai domiciliari a Sassari perché responsabile di alcuni furti aggravati negli esercizi commerciali della città, è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Frontiera Aerea nell'aeroporto di Reggio C ...