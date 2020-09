Bologna, il colpo di Walter Sabatini: “Hickey è un nostro calciatore, battuta la concorrenza del Bayern Monaco e…” (Di domenica 6 settembre 2020) Un altro colpo di mercato ad effetto con vista sul futuro. Il fine fiuto da talent-scout di Walter Sabatini non si smentisce mai.L'ex direttore sportivo di Lazio, Palermo e Roma, dopo l'esperienza dirigenziale all'Inter di Suning, è attualmente manager di riferimento del Bologna di Joey Saputo. Proprio alla corte di Sinisa Mihajlovic arriverà presto l'esterno sinistro scozzese Aaron Hickey, promettente classe 2002 proveniente dagli Hearts. Per definire l'ingaggio del performante prospetto mancino, il dirigente del club felsineo ha dovuto vincere la serrata concorrenza di Bayern Monaco e Celtic, spuntandola grazie alla sua capacitò persuasiva ed alle sue acclarate doti negoziali. Hickey sbarca quindi sul pianeta Serie A ed arriva in Emilia con la ... Leggi su mediagol

