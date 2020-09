Calciomercato Inter: Eriksen rimane o sarà sacrificato per Kanté? Gli scenari (Di sabato 5 settembre 2020) Il futuro di Christian Eriksen all’Inter rimane in bilico: il danese rimarrà o sarà utilizzato per arrivare a Kanté? Secondo La Gazzetta dello Sport all’Inter c’è un grande dubbio di mercato. Confermare o no Christian Eriksen? Il danese, grande colpo di mercato di gennaio, potrebbe lasciare Milano dopo appena 9 mesi dal suo arrivo pagando il suo lento inserimento nel rigidi dettami tattici di Conte. Il tecnico e la società credono ancora sia un valore aggiunto ma il diktat in tema finanziario sul mercato arrivato da Nanchino spinge a qualche riflessione. In caso di addio dell’ex Tottenham (che vanta ancora tanti estimatori) si potrebbe puntare al vero sogno di mercato nerazzurro: N’Golo Kanté. Se dovesse arrivare in Viale della ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Inter il punto sul rinnovo di #Bastoni e la trattativa #Darmian - DiMarzio : #Darmian-#Inter, arriva la conferma del ds gialloblù #Carli - SkySport : L'Inter aspetta Vidal: la trattativa per svincolarsi dal Barcellona va avanti spedita - RenzoSoldani : RT @segnanti: Barcellona, oggi «C'avevi creduto eh?» #fotografiesegnanti #Messi #Lionel_Messi #Conte #inter #Barcellona #calciomercato ht… - BombeDiVlad : ???? #Genoa, nuovi contatti per #BorjaValero ?? La posizione dello spagnolo ex #Inter #LeBombeDiVlad #LBDV… -