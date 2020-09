Visco,Pil Italia sceso a livelli 1993,ora priorità scuola (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 04 SET - Il Pil dell'Italia, a causa dell'emergenza Covid " è tornato a livelli osservati all'inizio del 1993. In termini pro capite, il PIL è sceso ai valori registrati alla fine degli ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Il Pil dell'Italia, a causa dell'emergenza Covid " è tornato a livelli osservati all'inizio del 1993. In termini pro capite, il PIL è sceso ai valori registrati alla fine degli ...“Quando un Paese si avvicina alla frontiera tecnologica”, ha continuato Visco, “i suoi salari non consentono più una strategia di sviluppo basata solo sulla competizione di costo e di prezzo. In quest ...