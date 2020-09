Ufficiale – Genoa, accordo trovato con la Juventus: Perin resta al Grifone (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Genoa ha trovato il suo ultimo baluardo. Mattia Perin sarà ancora una volta il portiere del Grifone. L'estremo difensore di proprietà della Juventus torna a Genova con la formula del prestito secco. Il portiere difenderà i pali dei rossoblu per la settima stagione, cinque delle quali consecutive, dal 2013 al 2018.COMUNICATOQuesta la nota della società: "Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Juventus Fc, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Perin. Il portiere, scuola Genoa, ha firmato oggi il contratto a Villa Rostan e si è unito ai compagni per iniziare gli allenamenti".INCIDENTE PICCANTE PER L’EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE ... Leggi su itasportpress

Il Genoa ha trovato il suo ultimo baluardo. Mattia Perin sarà ancora una volta il portiere del Grifone. L'estremo difensore di proprietà della Juventus torna a Genova con la formula del prestito secco ...