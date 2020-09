Niente museo fascismo, Guerrini ritira mozione: critiche in malafede (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – La mozione della discordia sulla realizzazione di un ‘museo del fascismo’ a Roma e’ stata ufficialmente ritirata dall’ordine dei lavori dell’Assemblea capitolina. A fare dietrofront e’ stata la consigliera del M5S, Gemma Guerrini, che l’aveva presentata scatenando un vespaio di polemiche sia all’interno della maggioranza che nel centrosinistra: Guerrini ha comunicato la volonta’ di ritirare l’atto durante la seduta d’Aula di oggi in videoconferenza. Questa mozione, ha spiegato la pentastellata, “fu presentata come urgente a giugno scorso, a ridosso di una manifestazione neofascista: non so perche’ non le fu riconosciuto il carattere di urgenza, ma la ... Leggi su romadailynews

Ricorre oggi la festività liturgica di Santa Rosalia, la patrona di Palermo. Ai tempi del Covid19, però, tutto è cambiato. Non c’è stata questa notte la tradizionale ‘acchianata’ al santuario di Monte ...

La 20esima edizione della festa in ricordo di Ettore Guatelli si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre al Museo Guatelli di Ozzano Taro. Il Museo Guatelli è un giacimento di meraviglie e di narrazio ...

