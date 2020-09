Il governo non sa quanti percettori del reddito di cittadinanza hanno trovato lavoro grazie ai navigator (Di venerdì 4 settembre 2020) La “fase due” del reddito di cittadinanza ha appena compiuto un anno. Tra i ritardi, i quasi 3mila navigator da formare e gli annunci della app rivoluzionaria (mai arrivata), il 2 settembre di un anno fa partivano le prime convocazioni dei beneficiari nei centri per l’impiego per la firma dei famosi “patti per il lavoro”. Ovvero gli strumenti che avrebbero dovuto aiutarli a trovare un’occupazione. Quello che è successo in questi 365 giorni e quale impatto abbia avuto sul mercato del lavoro l’assunzione dei navigator nei vecchi uffici di collocamento, però, è difficile dirlo. Perché manca del tutto un sistema trasparente di raccolta dei dati. Lo confermano anche dal ministero del lavoro: «A oggi ... Leggi su linkiesta

