"E poi si sale su un mulo?". Umiliazione totale per la De Micheli: riesce a farsi sfottere da Toninelli (Di venerdì 4 settembre 2020) Il colpo di grazia, assoluto, per Paola De Micheli, il ministro dei Trasporti piddino che ha proposto di costruire una bella pista ciclabile sullo stretto di Messina. Proposta bislacca, a dir poco. Ed eccoci al colpo di grazia: riesce a farsi prendere per i fondelli anche da Danilo Toninelli, roba insomma da record, essere sfottuti dal re delle gaffe. Intervenuto ad Agorà su Rai 3 nel mattino di venerdì 4 settembre, l'ex ministro con pettorale guizzante ha infatti sentenziato: "La priorità è far spostare i siciliani da una parte all'altre dell'Isola". E ancora: "La Sicilia ha pochissime centinaia di chilometri di autostrade gestite da un consorzio regionale e sono pessime. L'idea è fare un ponte in cui un'automobile e un tir che attraversa lo stretto a 100, 300 chilometri all'ora e poi ... Leggi su liberoquotidiano

1211andreas : RT @malpassimo: Ecco, sono stato in biblioteca (Nazionale, della capitale). È tutto vero. 4 sale aperte con metà posti a metà orario. Libri… - FrankDawn7 : @MarcoCHardware @DisneyPlusIT @CarmenConsoli È una cosa ammessa altrimenti sarebbe stata già bloccata. Poi non è ch… - EnneLuisa : RT @malpassimo: Ecco, sono stato in biblioteca (Nazionale, della capitale). È tutto vero. 4 sale aperte con metà posti a metà orario. Libri… - micron70 : @ValerioMalvezzi Se nella stessa frase poi ci sono gli “strumenti finanziari evoluti” il raccapriccio sale.... lass… - jdroad : RT @malpassimo: Ecco, sono stato in biblioteca (Nazionale, della capitale). È tutto vero. 4 sale aperte con metà posti a metà orario. Libri… -

Ultime Notizie dalla rete : poi sale Auto, il mercato sale, ma i bonus sono già finiti L'agone Paola De Micheli dileggiata anche da Danilo Toninelli: "E poi si sale su un mulo?"

Il colpo di grazia, assoluto, per Paola De Micheli, il ministro dei Trasporti piddino che ha proposto di costruire una bella pista ciclabile sullo stretto di Messina. Proposta bislacca, a dir poco. Ed ...

Sale sull'aereo senza biglietto: "Era la mia prima volta, pensavo funzionasse come il treno"

"Era la mia prima volta in un aeroporto. Pensavo di poter accompagnare mia moglie fin sull'aereo, come su un treno, e siccome nessuno mi ha chiesto niente, lasciandomi passare, ho pensato che si potes ...

Il colpo di grazia, assoluto, per Paola De Micheli, il ministro dei Trasporti piddino che ha proposto di costruire una bella pista ciclabile sullo stretto di Messina. Proposta bislacca, a dir poco. Ed ..."Era la mia prima volta in un aeroporto. Pensavo di poter accompagnare mia moglie fin sull'aereo, come su un treno, e siccome nessuno mi ha chiesto niente, lasciandomi passare, ho pensato che si potes ...