Cagliari, Rog stende l’Olbia: 1-0 ad Aritzo (Di venerdì 4 settembre 2020) Può sorridere Eusebio Di Francesco. Il suo Cagliari ad Aritzo batte l’Olbia per 1-0 grazie ad un gol di Rog e può guardare con ottimismo al futuro, in vista dei primi impegni ufficiali in campionato. Tante buone indicazioni per l’ex tecnico della Roma che può godersi un primo successo alla prima uscita decisa dal destro a giro di Rog. Il Cagliari ha approcciato con un 3-5-2 con Joao Pedro e Simeone sul fronte d’attacco. La prossima amichevole contro la Roma sarà decisiva per capire le indicazioni di formazione del tecnico in vista dell’esordio in campionato contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Leggi su sportface

Cagliari-Olbia 0-0, tabellino e diretta live

Prima uscita stagionale per il nuovo Cagliari targato Di Francesco. Stasera, alle ore 16:30, i rossoblù scenderanno in campo allo Stadio del Vento di Aritzo per fronteggiare, in amichevole, l’Olbia di ...

Cagliari, tecnica e tattica ad Aritzo

Seconda seduta pomeridiana del mini ritiro per il Cagliari allo stadio del Vento di Aritzo. Tecnica e tattica per i rossoblù di mister Di Francesco Seconda seduta giornaliera svolta dai ragazzi di mis ...

