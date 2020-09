Berlusconi positivo, il focolaio di Villa Certosa da dove tutto è iniziato (Di giovedì 3 settembre 2020) È stato chiamato il cluster di Villa Certosa, un mini cluster, ma pur sempre un punto di contagio. Da qui i timori crescenti, fin da ferragosto dicono i giornali, per le persone più fragili della famiglia. Fra queste il primo è ovviamente Silvio Berlusconi che ha confermato ieri la sua positività. Leggi su vanityfair

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - david_purley : RT @spinozait: Berlusconi positivo al Coronavirus. 'Assaggia questa mela, non sa di niente'. [@maurizioneri79] - ladyrosmarino : RT @fanpage: #berlusconipositivo, le parole di Briatore -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi positivo

Si è detto dispiaciuto per Silvio Berlusconi, ma è convinto di non avere alcuna colpa per la sua diagnosi di coronavirus. Flavio Briatore, intervistato da La Stampa, commenta così la notizia dell’amic ...Anche due dei figli di Silvio Berlusconi, precisamente Luigi e Barbara, sono risultati positivi al coronavirus. Come riferito dal Corriere della Sera, la 36enne, membro del consiglio di amministrazion ...