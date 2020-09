Cagliari, Passetti su Nainggolan: “Lavoriamo per averlo con noi anche il prossimo anno” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tornato all'Inter al termine del prestito con il Cagliari, Radja Nainggolan non conosce ancora il suo futuro. Il centrocampista belga, nella passata stagione non sembrava rientrare nei piani di mister Conte ed è per questo che ha avuto modo di tornare in Sardegna e vivere l'annata in rossoblù. Adesso, con l'arrivo del nuovo campionato, il Ninja è tornato alla base anche se la società sarda sta lavorando per tenerlo con sé. La conferma arriva da Mario Passetti, dg del Cagliari, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport.Nainggolan: il Cagliari a lavorocaption id="attachment 857579" align="alignnone" width="594" Radja Nainggolan Cagliari (Getty ... Leggi su itasportpress

