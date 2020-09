Ascolti tv, dati Auditel lunedì 31 agosto: vince la replica de La classe degli asini (Di martedì 1 settembre 2020) Con 3 milioni 110mila telespettatori ed uno share del 15% è la replica del film La classe degli asini, con Vanessa incontrada e Flavio Insinna, il programma più visto della prima serata tv di lunedì 31 agosto. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda puntata della miniserie francese L’Ora della verità ha avuto invece 1 milione 898mila telespettatori (11.6%). Sempre in prima serata, su Rai2 c’era un telefilm della serie Hawaii Five-0 , che è stato seguito da 1 milione 108mila spettatori (4.9%); sempre su Rai2 a seguire NCIS New Orleans ha avuto 912 mila spettatori (4.5%). Su Rai3 Presadiretta ha convinto 1 milione 85 mila spettatori (5.4%) e la presentazione del programma condotto da Riccardo Iacona , durata 11 minuti, ha raccolto 1 ... Leggi su tvzap.kataweb

zazoomblog : Ascolti TV 31 agosto 2020 dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - #Ascolti #agosto #auditel #share - italiaserait : Ascolti TV 31 agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - StraNotizie : VMA 2020, gli ascolti e i dati sul web: gioie e dolori per MTV - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 in prima serata l'esordio della serie #LOraDellaVerità segna il 12% di share sul pubblico femminile Su @re… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Marina di Massa, ascoltato dai carabinieri per la seconda volta il titolare della struttura dove è avvenuta la tragedua. Non è indagato: «Ho visto il volto di quella madre, non immaginate...» MARINA D ...Dai macchinari della rivoluzione industriale all’era informatica della digitalizzazione e, di recente, dell’intelligenza artificiale, i progressi tecnologici spesso sollevano lo spettro della perdita ...