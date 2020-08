Lo studio dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna che può aiutare a dimezzare le vittime del Covid (Di lunedì 31 agosto 2020) L’idea arriva dall’Emilia-Romagna, precisamente dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna. A condurre lo studio è stato Marco Ranieri insieme al suo team analizzando i danni del Covid ai polmoni. La scoperta è che una diagnosi precoce di quello che viene chiamato “doppio danno” può ridurre la mortalità di chi arriva in terapia intensiva fino al 50%. La ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Lancet ha coinvolto 301 pazienti ricoverati in numerosi ospedali italiani e ha visto la collaborazione di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità e membro del Cts. LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati del coronavirus del 31 agosto Cos’è il “doppio ... Leggi su giornalettismo

studio_ag : RT @catlatorre: Il direttore dell'Ospedale di Salerno ha negato a Salvini di entrare nel Covid center: 'Qui non si entra, è un luogo di dol… - CorboEsposito : Uno studio a favore dell'uso della idrossiclorochina. - NewSicilia : #Offese e #minacce contro primario dell'ospedale di #Siracusa. Indagini in corso. #Cronaca #Newsicilia - robertocosta31 : RT @Zippo88lrr: Un nuovo studio del prof. Stauffer dell'ospedale di Denver dimostra come i decessi causati da arresti cardiaci siano aument… - monikindaaaa : RT @Zippo88lrr: Un nuovo studio del prof. Stauffer dell'ospedale di Denver dimostra come i decessi causati da arresti cardiaci siano aument… -

Ultime Notizie dalla rete : studio dell’ospedale «Passata l'emergenza la sanità italiana si è ripresa» | il manifesto Il Manifesto