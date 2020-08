Astral Chain 2 in arrivo? Nuovi indizi direttamente dal director di Platinum Games Hideki Kamiya (Di lunedì 31 agosto 2020) Il director di Platinum Games, Hideki Kamiya, ha suggerito Astral Chain 2 su Twitter.Le uniche parole di Kamiya riguardo al possibile sequel erano decisamente chiare: "Astral Chain 2" si leggeva nel tweet ora cancellato. Fortunatamente, i fan hanno avuto la prontezza di catturare uno screenshot che potete vedere più in basso.Ovviamente, poiché questa non sarebbe la prima volta che il talentuoso designer viene sorpreso a trollare, il suo tweet potrebbe non significare nulla. La tempistica del tweet, tuttavia, è interessante poiché una valutazione australiana è emersa di recente per "Astral Chain Duty Striker", che potrebbe essere correlata a un nuovo ... Leggi su eurogamer

