Cristiano Malgioglio: follemente innamorato, chiama Chiambretti (Di domenica 30 agosto 2020) Superata la paura e l’astinenza sessuale post Covid a Libero, oltre a candidarsi al posto di Wanda Nara per Tiki Taka con l’amico Piero Chiambretti, racconta il suo amore con un modello turco… Chiuso in casa da solo per novanta giorni Cristiano Malgioglio ha rischiato di perdere la testa. “E’ stata una sofferenza, soprattutto per l’astinenza sessuale”. Ma a quanto pare si è subito rifatto. “Di sicuro non hoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

DenverCartoons : RT @LaRonnie_: Poi mi chiedono perché amo Cristiano Malgioglio - StraNotizie : Cristiano Malgioglio parla del suo prossimo GF, della d’Urso, di Signorini e Maria De Filippi - Methamorphose30 : RT @LaRonnie_: Poi mi chiedono perché amo Cristiano Malgioglio - serperuta : RT @LaRonnie_: Poi mi chiedono perché amo Cristiano Malgioglio - njhusmenjall : RT @LaRonnie_: Poi mi chiedono perché amo Cristiano Malgioglio -