Ranghieri-Sablone vanno avanti a Montpellier (Di venerdì 28 agosto 2020) Montpellier, FRANCIA,- Una vittoria e una sconfitta nel torneo 1 Stella del World Tour a Montpellier, Francia, per la coppia italiana formata da Alex Ranghieri e Daniele Sablone. Il duo italiano, ... Leggi su corrieredellosport

Deborah_SW4P : #beachvolleyball #WorldTour 1* #Montpellier Una vittoria ed una sconfitta per #Ranghieri/#Sablone: 2-0 vs Broch/Jo… - Volleyball_it : World Tour: Montpellier, 1 stella. Sconfitta per Ranghieri/Sablone, domani gli ottavi - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: #BeachWorldTour #Montpellier ?????? La coppia italiana ???? Alex #Ranghieri e Daniele #Sablone qualificata al primo turno ad… - Federvolley : #BeachWorldTour #Montpellier ?????? La coppia italiana ???? Alex #Ranghieri e Daniele #Sablone qualificata al primo tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranghieri Sablone Ranghieri-Sablone vanno avanti a Montpellier Corriere dello Sport.it Ranghieri-Sablone agli ottavi di Montpellier

MONTPELLIER (FRANCIA)- Alex Ranghieri e Daniele Sablone conquistano gli ottavi di finale del torneo1 Stella del World Tour a Montpellier (Francia). La coppia italiana, partita direttamente dal main dr ...

Beach volley, World Tour 2020 Montpellier. Ranghieri/Sablone battuti dai francesi: oggi gli ottavi con Pedrosa/Campos

Dovranno passare dagli ottavi di finale Alex Ranghieri e Daniele Sablone, impegnati nel torneo 1 stella di Montpellier in Francia. Nella finale che valeva il primo posto nel girone e l’accesso diretto ...

MONTPELLIER (FRANCIA)- Alex Ranghieri e Daniele Sablone conquistano gli ottavi di finale del torneo1 Stella del World Tour a Montpellier (Francia). La coppia italiana, partita direttamente dal main dr ...Dovranno passare dagli ottavi di finale Alex Ranghieri e Daniele Sablone, impegnati nel torneo 1 stella di Montpellier in Francia. Nella finale che valeva il primo posto nel girone e l’accesso diretto ...