Lamezia, Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre: convocata commissione elettorale comunale per nomina scrutatori (Di venerdì 28 agosto 2020) ... 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari' approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?". ... Leggi su lametino

Ultime Notizie dalla rete : Lamezia Referendum

Il Lametino

Lamezia Terme – È convocata per lunedì la Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. Domenica 20 e lunedì 21 settembre si voterà, infatti, per il Referendum Costituzionale. Questo ...Carlopoli, Girifalco, Gizzeria, Martirano Lombardo,, e chiamata per tutti gli italiani ad esprimersi sul referendum incentrato sulla riduzione del numero di parl ...